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Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе-июле упала на 15,7%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-июле 2026 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 13 трлн 027,9 млрд рублей, что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в июле сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 331,7 млрд рублей, сократившись на 32,0% относительно июля 2025 года (1 трлн 957,8 млрд рублей).

По итогам января-июля 2026 года 42,9 тыс. организаций получили прибыль в размере 19 трлн 603,0 млрд рублей (снижение на 5,3% к прошлому году), убыток получили 21,5 тыс. организаций на сумму 6 трлн 575,1 млрд рублей (рост на 25,6%).

Доля организаций, получивших прибыль в январе-июле 2026 года, составила 66,6% (в январе-июле 2025 года - 69,4%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июле выросла на 35,9% - до 3 трлн 322,2 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился в 1,5 раза - до 2 трлн 546,7 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за январь-июль 2026 года упала на 17,0%, составив 4 трлн 033,9 млрд рублей. В том числе в сфере производства нефтепродуктов сальдированная прибыль выросла на 58,9%, до 1 трлн 372,9 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль в январе-июле выросла на 5,1%, до 1 трлн 091,9 млрд рублей.

В сфере оптовой и розничной торговли сальдированная прибыль за семь месяцев сократилась на 5,5%, до 1 трлн 713,2 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2025 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше, чем в 2024 году.

Росстат
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