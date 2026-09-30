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Снижение цен на овощи и фрукты с 22 по 28 сентября замедлилось до 1,2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 22 по 28 сентября снизились на 1,2%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда снижение составило 1,6%, удешевление замедлилось.

Так, цены на картофель стали на 3,2% меньше (на 3,4% на предыдущей неделе), яблоки - на 2,5% (на 2,6%), капусту - на 2,3% (на 3,3%), морковь - на 2,2% (на 3%), лук - на 2,1% (на 2,4%), свеклу и огурцы - на 1,7% (на 2,3% и на 1,7% соответственно).

В то же время цены на помидоры выросли на 2% (на 1,9%), бананы подорожали на 0,9% (неделей ранее цены не менялись).

В результате с начала года цены на морковь выросли на 18,4%, лук - на 17,8%, свеклу - на 16%, капусту - на 9,3%, картофель - на 8,3%, бананы - на 1,2%, яблоки - на 0,2%. Цены на помидоры в настоящее время на 17,8% ниже, чем в начале года, на огурцы - на 44,7%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
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