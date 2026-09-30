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ВВП РФ в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, за январь-август - на 0,6%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в августе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,8% в годовом выражении после роста на 0,6% в июле, на 1,7% в июне, на 0,5% в мае, на 1,6% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 0,9% в феврале и на 1,6% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-август 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,6%.

Как сообщалось, в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,6% с 0,4% в майской версии прогноза.

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,0-1,0% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии.

Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5%.

Минэкономразвития РФ
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