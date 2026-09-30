Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве на конец июля снизилась до 70,6%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства РФ - растениеводстве и животноводстве в январе-июле 2026 года составила 70,6% против 77,9% годом ранее, сообщил Росстат в среду.

Доля убыточных выросла до 29,4% с 22,1% соответственно.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в этих сферах.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств снизилась до 63,3% с 64% годом ранее, убыточных - соответственно выросла до 36,7% с 36%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 68,9%, что на 7,3 п.п меньше, чем годом ранее (76,2%), убыточных - 31,1% (23,8%).

В производстве пищевой продукции доля прибыльных предприятий выросла до 76,9% с 74% годом ранее, убыточных - снизилась до 23,1% с 26%. Доля прибыльных предприятий по производству напитков увеличилась до 76,4% с 74% год назад, убыточных - снизилась до 23,6% с 26%.

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве РФ в январе-июле 2026 года составила 337 млрд рублей, что на 18,8% меньше, чем годом ранее, убыток вырос в 1,4 раза, до 113,3 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 224,2 млрд рублей (на 33,1% меньше).

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

Прибыль рыболовства и рыбоводства снизилась на 18,1%, до 87,4 млрд рублей, убыток - на 32% до 18,9 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 88,5 млрд рублей (на 13,2% меньше).

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составила 427,7 млрд рублей, что на 19,1% меньше, чем годом ранее, убыток - 137,8 млрд рублей (на 21,2% больше). Сальдированный финансовый результат снизился на 30,1%, до 289,9 млрд рублей.

По данным Росстата, прибыль производителей пищевых продуктов в январе-июле увеличилась на 23,4%, до 584,4 млрд рублей, убыток снизился на 21,4%, до 71,7 млрд рублей. Сальдированный результат вырос на 34,1%, до 512,7 млрд рублей.

Производители напитков увеличили прибыль на 27%, до 169,5 млрд рублей, убыток снизили на 37,1%, до 6,2 млрд рублей. Сальдированный результат увеличился на 32%, до 163,3 млрд рублей.

Прибыль табачной отрасли составила 87 млрд рублей, что на 10,8% меньше, чем год назад, убыток - 0,8 млрд рублей (снижение на 86%). Сальдированный результат снизился на 6,1%, до 86,2 млрд рублей.