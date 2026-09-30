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Нефть Brent подорожала до $103,7 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду и завершают сентябрь уверенным ростом на фоне отсутствия прогресса в разрешении ближневосточного кризиса.

Усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта, отметил портал.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:55 по московскому времени составляет $103,71 за баррель, что на $1,12 (1,09%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в среду. Декабрьские контракты на Brent подорожали к этому времени на $2,75 (2,86%), до $98,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $2,13 (2,38%), до $91,51 за баррель.

Brent завершает текущий месяц подъемом почти на 14%, максимальным с июля, WTI прибавила 5,5%.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия возобновила экспорт через нефтепровод "Восток-Запад", использующийся для транспортировки нефти в порт Янбу на Красном море.

По оценкам Goldman Sachs, за последнюю неделю объем экспорта нефти из государств Персидского залива увеличился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю за 2025 год. При этом в сентябре экспорт удвоился.

"Восстановление поставок нефти должно ослабить ценовое давление, вызванное факторами предложения, однако сохраняющийся дефицит нефтепродуктов и высокие расходы на фрахт, вероятно, будут поддерживать напряженную ситуацию на рынке в целом", - написали аналитики MUFG.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 922 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах сократились на 1,68 млн баррелей, дистиллятов - на 2,25 млн баррелей.

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