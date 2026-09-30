Рост цен на гречку и пшено с 22 по 28 сентября ускорился до 0,8%, начал дорожать рис

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Динамика цен на три основные крупы – гречку, пшено и рис на минувшей неделе стала одинаковой, все три крупы подорожали.

Как сообщил Росстат в среду, цены на гречневую крупу и пшено в РФ с 22 по 28 сентября выросли на 0,8%. Причем рост цен ускорился, неделей ранее он составлял 0,6% и 0,4% соответственно.

Кроме того, начал дорожать рис. За неделю цены на него повысились на 0,5%, неделей ранее было отмечено их снижение на 0,2%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на яйца выросли на 1,9%, мороженую рыбу и маргарин - на 0,7%, свинину, мясо кур, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания и соль на 0,4%, пшеничные хлеб и муку - на 0,3%, говядину, пастеризованное молоко, кефир, сметану, подсолнечное масло, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель - 0,2%, баранину, творог, ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, сливочное масло, черный чай и водку - на 0,1%.

В то же время цены на сахар-песок снизились на 1,2%, сыры - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.