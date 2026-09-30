Поиск

Безработица в РФ в августе снизилась до 2,2% с 2,3% в июле

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в августе 2026 года снизился до 2,2% с 2,3% в июле, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в июне безработица в РФ составляла также 2,2%, в мае - 2,1% (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года).

До этого безработица равнялась 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре и октябре, 2,1% в августе, 2,2% в мае-июле прошлого года, 2,3% в марте и апреле, 2,4% в январе и феврале прошлого года.

Общая численность безработных в России в августе 2026 года составляла 1 млн 649 тыс. человек, что на 80 тыс. меньше, чем в июле.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 22 по 28 сентября составила 0,12%, годовая замедлилась до 6,25%

Экс-министр связи Никифоров перестал возглавлять майнинговую компанию "Иннополис Тех"

ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд

 ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд

Обналичивание в банковском секторе в I полугодии сократилось в 2,1 раза, вне его - выросло на 4%

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Сотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансом

 Сотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансом

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Минфин США расширил санкции против Кубы

 Минфин США расширил санкции против Кубы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов