Безработица в РФ в августе снизилась до 2,2% с 2,3% в июле

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в августе 2026 года снизился до 2,2% с 2,3% в июле, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в июне безработица в РФ составляла также 2,2%, в мае - 2,1% (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года).

До этого безработица равнялась 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре и октябре, 2,1% в августе, 2,2% в мае-июле прошлого года, 2,3% в марте и апреле, 2,4% в январе и феврале прошлого года.

Общая численность безработных в России в августе 2026 года составляла 1 млн 649 тыс. человек, что на 80 тыс. меньше, чем в июле.