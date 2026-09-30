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Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле составил 178,2 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле 2026 г. составил 178,2 млрд руб. против убытка 225 млрд руб. годом ранее.

По данным Росстата, в январе-июле 2026 г. угольные компании РФ получили прибыль в размере 45 млрд руб. (-7,7% к аналогичному периоду прошлого года), убытки составили 223,2 млрд руб. (-21%).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли за отчетный период составила 35,5% против 34,6% годом ранее, убыточных - 64,5% против 65,4%.

Наблюдавшийся в течение длительного времени дисбаланс роста операционных затрат на производство, транспортировку и перевалку в портах угольной продукции вкупе с глобальными факторами (мировые кризисы, пандемия, санкции, падение мировых цен на уголь) оказал влияние на финансово-экономическую устойчивость угольных компаний РФ, говорится в утвержденной в сентябре программе развития угольной отрасли до 2050 г.

Первый этап реализации программы рассчитан до 2030 г. и предполагает сохранение господдержки угольных компаний, диверсификацию угольного производства, расширение номенклатуры продукции, повышение производственного, рыночного и инвестиционного потенциала отрасли.

Ранее правительство РФ уже приняло ряд как общеотраслевых, так и индивидуальных мер поддержки угольных компаний. В частности, компаниям отрасли была предоставлена отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов до конца апреля 2026 г., а также рассрочка этих платежей до декабря 2026 г.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, говорил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. в 2024 г., сообщал ранее Росстат.

Росстат
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