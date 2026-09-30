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Выпуск золота в РФ в августе снизился на 3,2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе 2026 года снизила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 3,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

При этом по сравнению с июлем текущего года показатель подрос на 0,6%. По итогам восьми месяцев рост составляет 2,5%.

Производство золотосодержащих концентратов в августе подскочило на 17,5% к аналогичному месяцу прошлого года и на 5% к июлю текущего. Всего за январь-август показатель вырос на 8,7%.

Выпуск серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в августе вырос на 10,4% год к году и на 33,7% к предыдущему месяцу. Хотя по итогам января-августа сохраняется отставание от прошлого года на 13,9%.

Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и их концентратов Росстат не публикует.

Ювелирных изделий из золота и серебра в августе было произведено на 25,5 млрд рублей - это на 14,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 8,4% меньше, чем в июле текущего. С начала года рост составляет 12%.

Росстат золото
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