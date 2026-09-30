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"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сельхозгоду на 4,7 млн т

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Аналитический центр "СовЭкон" в очередной раз снизил прогноз экспорта зерна из РФ в 2026/27 сельхозгоду.

Согласно его сообщению, новая оценка составляет 36,7 млн тонн, что на 4,7 млн тонн меньше предыдущей. Этот показатель станет минимальным с 2021/22 сельхозгода, когда Россия экспортировала 33,4 млн тонн пшеницы.

Основная причина снижения - ухудшение перспектив восстановления нормального судоходства в Азово-Черноморском регионе.

Прогнозы по экспорту ячменя и кукурузы не изменились - на уровне 3 млн тонн по каждой культуре. Общий объем экспорта российского зерна теперь оценивается в 44,7 млн тонн, тогда как месяц назад этот показатель прогнозировался в 49,4 млн тонн.

Как ожидает центр, нормальная работа портов Азово-Черноморского бассейна возобновится не ранее 2027 года.

Вместе с тем Россия наращивает объемы отгрузок через порты Балтийского моря, Латвии и Литвы, а также через терминалы на Азовском море, куда зерно доставляется по реке Дон.

По оценкам "СовЭкона", к концу года РФ может увеличить общий объем экспорта зерна примерно до 3 млн тонн в месяц с нынешних 2,5 млн тонн. При этом центр напомнил, что в нормальных условиях объем экспорта во втором полугодии календарного года составлял около 5-6 млн тонн в месяц.

СовЭкон
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