Рубль заметно укрепился в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился в ходе последней торговой сессии сентября на фоне растущей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,372 руб., что на 9,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 1 октября на 86,95 копейки, до 83,5588 руб., и уменьшил курс евро на 1,18 рубля, до 94,881 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль в среду существенно укрепился в паре с юанем, пара "юань-рубль" вплотную приблизилась к 12,3 руб./юань впервые более чем за месяц. Полагаем, что рост рубля обусловлен увеличением продажи валюты перед предстоящими длинными выходными в Китае, где 1 октября будут отмечать государственный праздник День образования КНР. В этом году "золотая неделя" продлится вплоть до 7 октября. Рубль традиционно подрастает перед уходом китайских бирж на длинные каникулы, к тому же позитивное влияние на котировки нацвалюты могли оказать улучшение настроений инвесторов относительно продвижения урегулирования вокруг украинского конфликта, а также дорогая нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Прогнозный диапазон для рубля на октябрь - 12,4-13,1 руб. за юань и 83-88 руб. за доллар США, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

"С начала сентября пара USD/RUB потеряла более 2,3%, хотя по итогам III квартала доллар прибавил к рублю порядка 7%, - констатирует эксперт. - В последние пару месяцев действовал ряд факторов, которые определили ослабление рубля в августе и умеренную коррекцию в сентябре на фоне выросших цен на нефть".

В ежемесячном обзоре рисков финансовых рынков Банка России за август отмечено, что объемы продаж валюты в прошлом месяце были низкими, это стало одной из причин заметного ослабления рубля. Также был отмечен рост спроса на валюту со стороны импортеров, напоминает Потавин.

При цене нефти Urals в районе $100 за баррель курс доллара находится вблизи полугодовых максимумов - 84,5 руб., указывает аналитик, выделяя две причины. Во-первых, экспортная выручка приходит на внутренний рынок с временным лагом, так что то, что сейчас доходит до рынка, сформировано по более низким ценам нефти (июль-август). Во-вторых, по его словам, нефтяным компаниям в условиях текущих рисков приходится удерживать часть валютной выручки на внешних счетах - в частности, для закупки оборудования. Это может объяснять низкие объемы продаж валюты на внутреннем рынке.

Обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами сейчас фактически отменена, поэтому объем конвертации зависит от потребностей самих компаний, подчеркивает эксперт "Финама". Отсутствие укрепления рубля под конец месяца, в период налоговых выплат, на его взгляд, подтверждает, что экспортерам проще занять рубли на рынке, чем конвертировать валюту.

"Средняя цена Urals по расчету Минэкономразвития в августе составила $67,11 за баррель. По текущим котировкам средняя цена нефти в сентябре может вырасти примерно до $85-90 за баррель, то есть среднемесячная цена за прошедший месяц может подняться к августу примерно на $20-25, или на 30-35%, - приводит данные Потавин. - Это создает условия для увеличения покупок валюты Минфином в октябре. Наш прогноз на октябрь: курс доллара в диапазоне 83-88 руб. По евро ожидаемый диапазон торгов - 96-102 руб., по юаню - 12,4-13,1 руб.".

По мнению эксперта инвесткомпании, основными рисками для рубля в октябре выступают новые санкции, сбои в расчетах, рост спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение покупок валюты Минфином.

Цены на нефть повышаются вечером в среду после заметного снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Во вторник Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 3,5%.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:02 по московскому времени торгуются по $103,77 за баррель, на 1,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,28%, до $91,4 за баррель.

Падению цен на нефть накануне способствовали сообщения о росте поставок из ближневосточного региона. Согласно данным Kpler, экспорт из ключевых нефтедобывающих стран Ближнего Востока в сентябре восстановился до максимума с начала военной операции США против Ирана в феврале.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 922 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 25 сентября, сократились на 1,68 млн баррелей, дистиллятов - на 2,25 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей, дистиллятов - на 0,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, повысились на 553 тыс. баррелей. Неделей ранее они увеличились на 2,27 млн баррелей.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни практически не меняются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 сентября осталась на уровне предыдущего торгового дня - 14,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду подросла на 2 базисных пункта по отношению к 29 сентября и составила 14,09%. При этом срочная версия RUONIA на срок 3 месяца не изменилась за день, составив 14,3% годовых, а версия на 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт, до 14,68% годовых.