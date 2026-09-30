Рынок акций в среду подрос к 2270п по индексу МосБиржи, сентябрь завершил ростом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне подорожавших газа и нефти (ноябрьский фьючерс на Brent поднялся до $103,7 за баррель), а также на надеждах на возобновление переговоров России и США по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи подрос в район 2270 пунктов, завершив сентябрь в плюсе.

По итогам основных торгов в среду индекс МосБиржи составил 2267,9 пункта (+0,2%), индекс РТС - 855,01 пункта (+1,3%). Из индексных бумаг лидерами роста выступили акции МКПАО "Озон" (+2,6%), "ИКС 5" (+2,2%), "Татнефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), но подешевели бумаги "МТС" (-3,4%), АФК "Система" (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Русала" (-1,6%), "Норникеля" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составил 83,5588 руб. (-86,95 копейки).

В сентябре индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,1-7,6% на фоне снижения доллара от ЦБ на 2,82 рубля.

Подорожали в среду также акции ВТБ (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "ММК" (-0,9%), "НЛМК" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "ВК" (-0,3%).

Журнал The Atlantic сообщил во вторник, что спецпосланник президента США Джон Коул представил ему инициативу, которая бы позволила ослабить некоторые санкции против РФ. Согласно информации издания, идея заключается в том, чтобы в обмен на ослабление ограничительных мер российская сторона освободила некоторых заключенных. The Atlantic утверждает, что Дональд Трамп одобрил такой принцип действий.

Между тем, в Кремле категорически опровергли возможность обсуждения с США темы ослабления американских санкций в обмен на освобождение Россией неких политзаключенных, отметили неуместность такой постановки вопроса.

"В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил: "Что касается разных обменов (заключенными), которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет".

Отвечая на уточняющий вопрос, представитель Кремля также отметил, что в принципе тема ослабления санкций в обмен на освобождение неких заключенных с США не обсуждается.

Траектория структурного первичного дефицита в предстоящие два года, заложенная в новые бюджетные проектировки, несколько ниже предпосылок июльского базового прогноза Банка России, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, внесенном регулятором в Госдуму.

Согласно новым проектировкам, структурный первичный дефицит будет постепенно сокращаться - до 0,6% ВВП в 2027 году и 0,2% в 2028 году. В 2029 году предполагается его снижение до нулевого уровня при сохранении более низкой базовой цены на нефть в бюджетном правиле. ЦБ же в июльском прогнозе, не имея на руках новых вводных по бюджету, исходил из первичного дефицита в 1% ВВП в 2027 году и 0,5% в 2028 году.

При ограниченных возможностях расширения предложения более высокий государственный спрос должен сопровождаться более сдержанной динамикой других компонентов внутреннего спроса, чтобы не создавать дополнительного инфляционного давления, пишет ЦБ. Новые параметры бюджетной политики Банк России учтет при обновлении среднесрочного макроэкономического прогноза, который будет опубликован по итогам заседания совета директоров 23 октября.

По оценке аналитика Freedom Global Владимира Чернова, поддержку рынку акций оказала позитивная динамика котировок нефти и газа, однако новости о состоянии федерального бюджета ограничивают рост. Увеличение государственных заимствований повышает конкуренцию со стороны облигаций. В среду Минфин РФ признал аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26228 несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. За третий квартал ведомство привлекло 1,264 трлн руб. при плане 1,5 трлн рублей. Необходимость увеличить размещения может потребовать более высокой доходности ОФЗ, это делает их привлекательнее для инвесторов, чем акции, отмечает аналитик.

Акции "Самолета" (-5%, до 231,2 рубля) продолжают дешеветь на фоне задержки при погашении облигаций БО-П20. Накануне вечером НРД подтвердил получение всей суммы, а компания объяснила позднее зачисление части денег техническими причинами. Однако снижение котировок все равно может быть связано с сохраняющимися опасениями инвесторов относительно способности девелопера своевременно обслуживать долг, отметил аналитик.

На бумаги "Русала" и "Норникеля" в среду могли оказать давление опубликованные оценки возможного налога на дополнительные доходы. По расчетам экспертов, приведенным "Ведомостями", дополнительная налоговая нагрузка на "Норникель" может составить 50-70 млрд руб., на "Русал" - 25-39 млрд рублей. Новый налог сократит средства, доступные для инвестиций, погашения долга и дивидендов. Для "Русала" дополнительным негативом стало также снижение цен на алюминий (-1,7%), считает Чернов.

Дальнейшим драйвером для вечерних торгов станет публикация Росстатом данных по инфляции за период 22-28 сентября. Для индекса МосБиржи актуальным остается диапазон 2250-2290 пунктов, заключил Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Озона" продолжили коррекционное восстановление от локальных минимумов, а по итогам сентября показывают лучшую динамику в составе индекса МосБиржи, прибавляя около 37%, в том числе на ожиданиях господдержки компании. Акции застройщика "Самолет" оставались под нисходящим давлением на фоне опасений инвесторов в отношении финансового положения компании. Бумаги "Русала" скорректировались вместе с ценами на алюминий, которые достигли минимума с конца июля. Акции "ВУШ Холдинга" (-3,4%) упали на фоне сообщений о возможном введении обязательных прав для управления электросамокатами, а также запрета их использования детьми до 16 лет, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок обратил внимание на более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции за август, хотя ситуация на долговом рынке страны и другие макроэкономические показатели предупреждают о рисках нового ужесточения монетарной политики ФРС в октябре. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но важных драйверов для роста у российского рынка все еще нет. В октябре участники продолжат ждать геополитических сигналов, касающихся разрешения украинского конфликта, а также могут покупать акции перед закрытием полугодовых реестров и в расчете на объявление выплат уже по итогам 9 месяцев текущего года. От ЦБ РФ на октябрьском заседании при этом не ожидают значительного смягчения риторики, что оставляет геополитический фактор основной надеждой покупателей, считает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что позитивным триггером выступают новости о переговорах спецпредставителя президента РФ с американской стороной по вопросам урегулирования украинского конфликта и перспектив экономического сотрудничества.

Высокие цены на энергоносители поддержали "фишки" нефтегазового сектора ("НОВАТЭК", "Газпром", "Роснефть"), тогда как сдерживающим фактором выступает отсутствие четких триггеров на геополитической арене, негативные новости по проекту федерального бюджета РФ и риски сохранения ключевой ставки на уровне 14% на заседании ЦБ в октябре. Вечерние данные Росстата по инфляции могут добавить рынку волатильности, считает Крылова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций, просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,5-1,1%), но плюсуют США (индексы S&P500 и Nasdaq к 19:00 мск подросли на 0,6-0,9%, Dow топчется на уровне вторника).

Экономика США во втором квартале 2026 года увеличилась на 2,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,5%. Аналитики, консенсус-которых приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в августе увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы выросли на 0,9%, говорится в отчете министерства торговли. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,8%.

В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в сентябре.

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут после отката днем ранее на сообщениях о продолжении переговоров между США и Ираном, а также данных о росте поставок сырья из ближневосточного региона. Рынок завершает сентябрь уверенным ростом на фоне отсутствия прогресса в разрешении ближневосточного кризиса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени в среду составила $103,7 за баррель (+1,1% и -2,6% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $91,27 за баррель (+2,1% и -3,5% накануне).

Срок биржевого обращения ноябрьских контрактов на Brent истекает с закрытием рынка в среду.

Усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта, отметил портал.

Brent завершает текущий месяц подъемом почти на 14%, максимальным с июля, WTI прибавила 5,5%.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия возобновила экспорт через нефтепровод "Восток-Запад", использующийся для транспортировки нефти в порт Янбу на Красном море.

По оценкам Goldman Sachs, за последнюю неделю объем экспорта нефти из государств Персидского залива увеличился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю за 2025 год. При этом в сентябре экспорт удвоился.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 922 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах сократились на 1,68 млн баррелей, дистиллятов - на 2,25 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,19 млрд рублей (из них 5,15 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,61 млрд рублей на акции "Озона").