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Лагард может покинуть пост главы ЕЦБ на несколько месяцев раньше срока

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что если и покинет свой нынешний пост досрочно, то лишь на несколько месяцев раньше официального окончания действия ее полномочий в конце 2027 года.

Летом она говорила, что может уйти со своего поста раньше срока, чтобы заняться французской политикой. При этом Лагард отмечала, что участие в президентских выборах во Франции весной следующего года не входит в ее планы.

"Это было бы очень неудачной идеей, - сказала она в интервью газете La Croix в среду, говоря о возможности ее выдвижения на выборах. - Во-первых, это вопрос жизненных сил, энергии и выносливости. Кроме того, такое решение неизбежно требует личных жертв. А мне 70 лет".

В августе СМИ сообщали, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) не отказался от планов привлечения Лагард на пост своего следующего председателя.

На прошлой неделе стало известно, что член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель досрочно покинет свой пост, чтобы занять руководящую должность в Международном валютном фонде. Шнабель завершит работу в ЕЦБ 3 января, а 4 января начнет работу в МВФ.

ЕЦБ Кристин Лагард
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