Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда - 28,9 тыс. рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Прожиточный минимум в 2027 году составит 20 тыс. 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда почти 29 тыс. рублей, согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Правительство внесло в Госдуму РФ проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

"Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 тыс. 227 рублей на душу населения в целом по Российской Федерации. Это позволит повысить размеры пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя", - сообщает пресс-служба правительства.

Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году также увеличится на 6,8% - до 28 тыс. 935 рублей.