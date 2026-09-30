В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Средний размер пенсий по старости к концу 2027 года составит практически 30 тыс. рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В проекте нового трехлетнего бюджетана 2027-2029 годы, который вносится в Госдуму, учтена индексация пенсий и пособий, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Страховые пенсии в 2027 году будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 год, с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля", - говорится в сообщении пресс-службы правительства в связи с внесением в Госдуму проекта нового трехлетнего бюджета.

Согласно проекту бюджета Соцфонда, "в 2027 году увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком". "В целом в 2027 году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств Фонда планируется направить 1,6 трлн рублей", - сообщает кабмин.