Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поступление доходов в федеральный бюджет от прибыли ЦБ РФ в 2027 году заложено на уровне 216 млрд рублей, в 2028 году - 454,5 млрд рублей, в 2029 году - 474,8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, внесенному правительством в Госдуму.

В 2026 году поступлений от прибыли ЦБ в бюджет заложено не было.

Банк России в 2025 году получил 184,8 млрд рублей убытка против 199,5 млрд рублей прибыли в 2024 году.

Согласно закону о ЦБ, Банк России перечисляет 75% прибыли в федеральный бюджет.