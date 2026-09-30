Более 0,5 трлн руб. предусмотрено на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Проектом федерального бюджета предусмотрено выделение 561 млрд рублей на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".

"На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предусмотрен 561 млрд рублей", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.

Средства в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" пойдут, в том числе, на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, программы лекарственного обеспечения.