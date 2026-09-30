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Налог на прибыль для ЗПИФов и ИПИФов принесет в бюджет в 2027-2029 гг по 100 млрд руб. ежегодно

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Введение налога на прибыль для закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов с получаемых пассивных доходов может принести в федеральный бюджет в 2027-2029 годах по 100 млрд рублей ежегодно.

Такие оценки содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку.

Минфин ранее предложил обязать отдельные типы ПИФов платить налог на прибыль по ставке 15% с получаемых пассивных доходов (по дивидендам, процентам, от долевого участия, роялти, аренды и т.п.). При налогообложении пайщиков уплаченный налог будет зачитываться.

Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это, по мнению Минфина, создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФ.

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