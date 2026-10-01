Поиск

РФ может выделить 220 млрд руб. на покрытие разницы между себестоимостью и коммерческой ценой авиатехники

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские предприятия авиапрома в 2027-2029 гг. могут получить от государства 220 млрд руб. на покрытие разницы между себестоимостью авиатехники и ценой ее реализации.

Соответствующая сумма зарезервированных бюджетных ассигнований фигурирует в проекте закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Предполагается, что средства могут быть выделены на основании отдельных решений правительства: в 2027 году - в объеме 30 млрд руб., в 2028-м - 78 млрд руб., в 2029 - 112 млрд руб.

РФ запускает новый механизм государственной поддержки для создания "эффективных коммерческих условий" закупки отечественных самолетов, анонсировал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о субсидировании ставок по коммерческим кредитам, которые будут привлекать под такие сделки авиационные и лизинговые компании.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается также "Уральский завод гражданской авиации".

Как ожидается, в 2027 году начнется серийный выпуск отечественных самолетов МС-21 и SJ-100 в импортозамещенном облике. Ранее сроки неоднократно переносились.

Россия авиапром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на трехлетку

Инфляция в РФ с 22 по 28 сентября составила 0,12%, годовая замедлилась до 6,25%

Экс-министр связи Никифоров перестал возглавлять майнинговую компанию "Иннополис Тех"

ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд

 ЦБ РФ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $309,0 млрд с $313,3 млрд

Обналичивание в банковском секторе в I полугодии сократилось в 2,1 раза, вне его - выросло на 4%

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов