РФ может выделить 220 млрд руб. на покрытие разницы между себестоимостью и коммерческой ценой авиатехники

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские предприятия авиапрома в 2027-2029 гг. могут получить от государства 220 млрд руб. на покрытие разницы между себестоимостью авиатехники и ценой ее реализации.

Соответствующая сумма зарезервированных бюджетных ассигнований фигурирует в проекте закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Предполагается, что средства могут быть выделены на основании отдельных решений правительства: в 2027 году - в объеме 30 млрд руб., в 2028-м - 78 млрд руб., в 2029 - 112 млрд руб.

РФ запускает новый механизм государственной поддержки для создания "эффективных коммерческих условий" закупки отечественных самолетов, анонсировал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о субсидировании ставок по коммерческим кредитам, которые будут привлекать под такие сделки авиационные и лизинговые компании.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается также "Уральский завод гражданской авиации".

Как ожидается, в 2027 году начнется серийный выпуск отечественных самолетов МС-21 и SJ-100 в импортозамещенном облике. Ранее сроки неоднократно переносились.