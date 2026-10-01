Рост акцизов на нефтепродукты в 2027-2029 гг может быть выше планов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство России заложило дополнительный рост акцизов на нефтепродукты в 2027-2029 годах, говорится в проекте поправок в НК РФ, внесенном правительством в Госдуму.

Так, предлагается установить акциз на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2027 году - 19 608 рублей за 1 тонну; в 2028 году - 20 392 рубля; в 2029 году - 21 208 рублей.

Акцизы на автомобильный бензин класса 5 предлагаются: в 2027 году - 19 126 рублей; в 2028 году - 19 891 рубль; в 2029 году - 20 687 рублей;

На дизельное топливо: в 2027 году - 13 566 рублей; в 2028 году - 14 109 рублей; в 2029 году - 14 673 рубля.

На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2027 году - 9 056 рублей; в 2028 году - 9 418 рублей; в 2029 году - 9 795 рублей

На прямогонный бензин: в 2027 году - 21 600 рублей; в 2028 году - 22 464 рубля; в 2029 году - 23 363 рубля.

Как сообщалось, ранее была установлена индексация тарифов на 2026-2028 годы: на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2026 году 18 411 рублей; в 2027 году - 19 147 рублей; в 2028 году - 19 913 рублей; на автомобильный бензин класса 5: в 2026 году - 17 959 рублей; в 2027 году - 18 677 рублей; в 2028 году - 19 424 рубля; на дизельное топливо: в 2026 году - 12 738 рублей; в 2027 году - 13 248 рублей; в 2028 году - 13 778 рублей; на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2026 году - 8 503 рубля; в 2027 году - 8 843 рубля; в 2028 году - 9 197 рублей; на авиационный керосин в 2026-2028 годах - 2 800 рублей за 1 тонну.