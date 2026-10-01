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Льготы по НДС на авиаперевозки через Москву планируется продлить до 2030 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Действие налоговой ставки НДС в размере 10% в отношении внутренних авиаперевозок через аэропорты Московского авиаузла планируется продлить до 1 января 2030 года, говорится в проекте поправок в НК РФ, внесенном правительством в Госдуму.

До этого же срока предполагается продлить нулевой НДС для авиаперевозок через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Крыма и Севастополя (с начала специальной военной операции РФ на Украине воздушное пространство над полуостровом закрыто - ИФ).

Согласно действующей редакции НК, обе льготы действуют до 2028 года. Их продление еще на два года приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в объеме порядка 223 млрд руб., отмечается в проекте.

Нулевой НДС при полетах в обход Москвы и области, а также в Калининград действует бессрочно.

Россия Налоговый кодекс авиаперевозки НДС льготы
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