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Банки будут удерживать НДФЛ с процентов по вкладам

Лимит привяжут к ставке ЦБ за прошлый год

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому НДФЛ с процентов по вкладам граждан будет удерживаться на дату фактического получения дохода при выплате процентов, а не уплачиваться позже самими вкладчиками по уведомлению налоговой службы. Необлагаемый лимит процентов при этом будет рассчитываться по максимальной ключевой ставке ЦБ за предыдущий год, а не в год выплаты процентов, как это действует сейчас.

Поправки в Налоговый кодекс размещены в электронной базе данных парламента.

Сейчас НДФЛ облагаются не все проценты по вкладам, а только их часть сверх необлагаемого лимита. Лимит рассчитывается как 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших на 1-е число каждого месяца текущего года. Например, при максимальной ставке 21% ( по итогам 2025 г.) налогом не облагаются проценты в сумме до 210 тыс. руб. за год. Проценты сверх этой суммы облагаются вместе с другими инвестиционными доходами по ставке 13% с дохода до 2,4 млн руб. в год и 15% сверх этой суммы.

Сейчас банки выплачивают проценты гражданам полностью, без налоговых удержаний. Затем, до 1 февраля следующего года передают сведения о выплаченных процентах в налоговую службу, которая в свою очередь рассчитывает налог по всем вкладам гражданина и направляет ему уведомление, по которому налог нужно уплатить не позднее 1 декабря.

Согласно законопроекту, налог будут исчислять налоговые агенты (банки) на дату выплаты процентов нарастающим итогом с начала года, без учета процентов, полученных вкладчиком в других банках. Налоговая служба будет рассчитывать итоговую сумму налога за год по сведениям банков, ЦБ и Агентства по страхованию вкладов. Если исчисленная ею сумма превысит сумму, исчисленную налоговыми агентами, гражданин уплатит налог по уведомлению не позднее 1 декабря следующего года.

Необлагаемая сумма процентов по-прежнему будет определяться как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших на 1-е число каждого месяца. Однако с 1 января 2027 г., будет браться ставка не текущего, а предшествовавшего года, т.е. в формуле расчета необлагаемого лимита максимальная ставка текущего года заменяется на максимальную ставку предыдущего года.

Законопроект также включает проценты по вкладам в общую совокупность доходов, облагаемых НДФЛ по прогрессивной шкале 13-22%. В случае принятия закона изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

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