Допдоходы от включения пассивных доходов в основную налоговую базу НДФЛ превысят 450 млрд руб. в год

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Объединение большинства доходов физических лиц в налоговую базу, к которой применяется прогрессивная шкала НДФЛ от 13% до 22%, позволит получить в федеральный бюджет дополнительно более 450 млрд руб. в год в трехлетней перспективе, говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам в Налоговый кодекс РФ.

Документ опубликован в базе данных Госдумы в составе бюджетного пакета.

Минфин сообщил о предложении включить в основную налоговую базу по НДФЛ со ставками 13-22% "пассивные" доходы - по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения - 24 сентября перед рассмотрением бюджетного пакета законопроектов на предстоящую трехлетку в правительстве.

Ведомство объясняло эту инициативу необходимостью унифицировать уровни налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22%. Сейчас "пассивные доходы" облагаются по ставкам 13-15%.

Поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов - необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО. По расчетам Минфина, предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы, это около 4 млн граждан.

В частности, изменения вносятся в статью, определяющую налоговую базу НДФЛ по основной шкале ставок 13-22%.

Сейчас в ней перечислены налоговые базы по доходам в виде выигрышей в азартных играх и лотереях, по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества, в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга и по другим доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка 13-22%.

Теперь этот перечень существенно расширяется. Так, он дополняется налоговыми базами по доходам от продажи имущества (за исключением ценных бумаг и цифровой валюты) и доли в нем, по доходам в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг и цифровой валюты), полученного в порядке дарения; в виде выплат по договорам страхования, по пенсионному обеспечению; по договорам долгосрочных сбережений. Кроме того будут учитываться налоговые базы по доходам по операциям с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права; по доходам по операциям с цифровыми финансовыми активами в виде выплат, не связанных с выкупом цифровых финансовых активов, в случае, если решением о выпуске таких цифровых финансовых активов предусмотрена выплата дохода в сумме, равной сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим такие цифровые финансовые активы.

В перечень войдут доходы от долевого участия, в том числе в виде дивидендов; по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, а также в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, от покупки и продажи долей участия в уставном капитале российских организаций, от реализации акций, облигаций и инвестиционных паев, по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги; по операциям займа ценными бумагами; по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете; проценты по вкладам; доходы от приобретения-продажи цифровой валюты.

При этом пункт, описывающий налоговые базы, облагаемые по ставкам 13-15%, признается утратившим силу.

Также уточняется, что при определении этих налоговых баз доходы уменьшаются на сумму соответствующих налоговых вычетов.

Аналогичные поправки вносятся и в статью, которая определяет налоговые базы для взимания НДФЛ по ставке 30% с нерезидентов.