Регулируемые цены на газ "Газпрома" индексируются на 9,6%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Регулируемые цены на газ, добываемый компаниями группы "Газпром", индексируются с 1 октября 2026 года на 9,6%.

Величина и время индексации цен на 2026 год были обнародованы год назад в составе среднесрочного макропрогноза. В декабре эти императивы были формализованы в постановлении правительства РФ, во исполнение которого ФАС выпустила приказы, которые прошли регистрацию 6 февраля.

Автоматически индексация регулируемой цены может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают энергоресурс с привязкой к регулируемой цене "Газпрома", а также к цене газа на бирже. Однако это только оптовая цена, она в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости, еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, а 5% - плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.

Уже вышел новый макропрогноз, в котором на 2027 год параметры изменения цен с 1 июля на фоне переоценки инфляции утверждены на уровне 10,4% (ранее 9,1%). На 2028 год новый размер индексации цен на газ составит с июля 7,4% (ранее планировалось 7%). Планы индексации цен в 2029 году сохранены на уровне 7%.

В Промсвязьбанке (ПСБ) посчитали, что индексация цен и тарифов принесет "Газпрому" около 26 млрд рублей добавочной выручки до конца года. Следующий этап индексации с 1 июля 2027 года обеспечит накопленный эффект свыше 150 млрд рублей к концу 2027 года. Финансовый результат усиливается налоговыми послаблениями в виде вычетов по НДПИ.

"Приток капитала от индексации тарифов внутри страны и снижение налогов вкупе со сдерживанием капзатрат позволят компании даже при слабом экспорте наращивать свободный денежный поток и снижать долговую нагрузку", - отмечают в ПСБ.