Доходы РФ от введения 22% НДС с трансграничной онлайн-торговли оценили в 75 млрд руб. в год

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные доходы бюджета РФ от введения с начала следующего года НДС с товаров, приобретаемых в рамках электронной трансграничной торговли, оцениваются в 75 млрд рублей ежегодно. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в Налоговый кодекс РФ, внесенному в Госдуму.

"Введение с 2027 года НДС по ставке 22% в отношении товаров электронной торговли, приобретаемых физическими лицами из третьих стран. Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки. Дополнительные доходы - 75 млрд руб. в год", - указано в документе.

В НК РФ предполагается ввести статьи 174.4 и 174.5, регламентирующие правила взимания НДС с трансграничного e-commerce. "При ввозе товаров электронной торговли, указанных в пункте 1 настоящей статьи, применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктом 3 статьи 164 настоящего Кодекса (устанавливает ставку 22% - ИФ)", - говорится в проекте поправок.

Ранее Минфин РФ сообщал о том, что с 2027 года, как ожидается, будет установлена максимальная ставка НДС для международной онлайн-торговли "в рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики". Помимо НДС, Минфин предлагал с 2027 года ввести новый таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями.

Таким образом, дополнительным сбором предполагалось облагать посылки, подпадающие под беспошлинный ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС приобретаемых физлицами товаров составляет 200 евро за посылку. Сверх этого порога уплачивается пошлина, на текущий момент она составляет 15% от таможенной стоимости, с 1 января 2027 года, согласно решению правительств стран союза, пошлина должна снизиться до 5% с учетом того, что государства на национальном уровне будут взимать с трансграничных покупок НДС.