Поиск

Нефть Brent подешевела до $96,69 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после роста накануне, вызванного отсутствием прогресса в американо-иранских переговорах.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени торгуются по $96,69 за баррель, что на $1,34 (1,37%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на $1,87 (1,9%), до $98,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,52 (1,68%), до $88,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $1,04 (1,2%), до $90,42 за баррель.

За сентябрь Brent подорожала примерно на 14%, WTI - на 5%.

Накануне издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта, отметил портал.

Тем временем во вторник стало известно, что Саудовская Аравия возобновила экспорт через нефтепровод "Восток - Запад", использующийся для транспортировки нефти в порт Янбу на Красном море. Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

По оценкам Goldman Sachs, за последнюю неделю объем экспорта нефти из государств Персидского залива увеличился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю за 2025 год. При этом в сентябре экспорт удвоился.

Кроме того, еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 922 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,3 млн баррелей

Товарные запасы бензина в Штатах сократились на 1,68 млн баррелей, дистиллятов - на 2,25 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0,5 млн баррелей, дистиллятов - на 0,2 млн баррелей.

"В краткосрочной перспективе прогноз для цен на нефть остается негативным, поскольку восстановление поставок из стран Персидского залива, возобновление экспорта из Саудовской Аравии через Янбу и увеличение запасов в США ослабляют опасения по поводу предложения", - сказала Сугандха Сачдева, основательница исследовательской компании SS WealthStreet.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доходы РФ от введения 22% НДС с трансграничной онлайн-торговли оценили в 75 млрд руб. в год

 Доходы РФ от введения 22% НДС с трансграничной онлайн-торговли оценили в 75 млрд руб. в год

Нефть Brent подешевела до $96,69 за баррель

Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе

 Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе

Шахта "Распадская" приостановила работу после пожара

Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на трехлетку

Инфляция в РФ с 22 по 28 сентября составила 0,12%, годовая замедлилась до 6,25%
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 100 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12033 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов