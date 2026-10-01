Нефть Brent подешевела до $96,69 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после роста накануне, вызванного отсутствием прогресса в американо-иранских переговорах.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по московскому времени торгуются по $96,69 за баррель, что на $1,34 (1,37%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на $1,87 (1,9%), до $98,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,52 (1,68%), до $88,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $1,04 (1,2%), до $90,42 за баррель.

За сентябрь Brent подорожала примерно на 14%, WTI - на 5%.

Накануне издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта, отметил портал.

Тем временем во вторник стало известно, что Саудовская Аравия возобновила экспорт через нефтепровод "Восток - Запад", использующийся для транспортировки нефти в порт Янбу на Красном море. Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

По оценкам Goldman Sachs, за последнюю неделю объем экспорта нефти из государств Персидского залива увеличился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю за 2025 год. При этом в сентябре экспорт удвоился.

Кроме того, еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 922 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,3 млн баррелей

Товарные запасы бензина в Штатах сократились на 1,68 млн баррелей, дистиллятов - на 2,25 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0,5 млн баррелей, дистиллятов - на 0,2 млн баррелей.

"В краткосрочной перспективе прогноз для цен на нефть остается негативным, поскольку восстановление поставок из стран Персидского залива, возобновление экспорта из Саудовской Аравии через Янбу и увеличение запасов в США ослабляют опасения по поводу предложения", - сказала Сугандха Сачдева, основательница исследовательской компании SS WealthStreet.