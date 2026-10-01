Индексы МосБиржи и РТС открыли основную сессию снижением на 0,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" умеренно проседает вслед за котировками нефти (декабрьский фьючерс на Brent подешевел ближе к $97 за баррель), фактором поддержки выступают данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,3%.

К 9:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2262,02 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 852,8 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 1 октября, составляет 83,5588 рубля (-86,95 копейки).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 22 по 28 сентября составил 0,12% после повышения на 0,06% с 15 по 21 сентября, на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября. Из данных за 28 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% на 21 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики. Цены на бензин за этот период не изменились после повышения на 0,05% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,10%), на дизельное топливо снизились на 0,61% после снижения на 0,66% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 14,04% больше).

Правительство направило в Госдуму законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов", проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

Планируется, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей. Дефицит бюджета в 2027 году прогнозируется на уровне 5,443 трлн рублей, или 2,2% ВВП, что превышает запланированный текущим законом о бюджете показатель в 3,186 трлн рублей, или 1,2% ВВП. В 2028 году дефицит, согласно проекту, составит 5,12 трлн рублей, или 1,9% ВВП, по сравнению с изначальными 3,514 трлн рублей, или 1,3% ВВП. В 2029 году, новом для прогнозирования, дефицит запланирован на уровне 5,245 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Основными источниками финансирования дефицита в следующие три года будут государственные заимствования. Планы по внутренним госзаимствованиям скорректированы в бОльшую сторону. В 2027 году размещение ОФЗ планируется в объеме 7,722 трлн рублей, в 2028 году - 7,434 трлн рублей, в 2029 году - 8,004 трлн рублей, погашение составит 1,323 трлн рублей, 1,436 трлн рублей и 1,887 трлн рублей соответственно. Таким образом, чистое привлечение будет на уровне 6,4 трлн рублей, 6 трлн рублей и 6,12 трлн рублей. Текущим законом о бюджете на 2027 год предусмотрено размещение государственных ценных бумаг в объеме 5,386 трлн рублей, в 2028 году - 6,178 трлн рублей.

Поступления по налогу на сверхдоходы для горно-металлургических компаний (ГМК) ожидаются на уровне 200 млрд рублей ежегодно, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027-2029 годы. Бюджет предполагает введение налога со сверхдоходов в рамках донастройки налогообложения природной ренты в секторе ГМК. Ставка налога составит от 20% до 30% от "повышения доходов вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года". "Это повысит справедливость распределения доходов от природной ренты между бизнесом и государством", - говорится в документе.

Ставка налога в 20% будет применяться для золотодобытчиков, уточнял ранее Минфин. Обоснованием введения налога является резкий рост мировых цен на драгоценные и цветные металлы, удобрения и другие товары, за счет чего компании получили дополнительный рентный доход, говорилось в комментариях к бюджетному пакету.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Котельниковой, сдерживающим фактором для покупателей в середине недели выступили заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова относительно обсуждений ослабления санкций с США. При этом поддержку оказали слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о продолжающемся диалоге с США "по многим направлениям, в том числе по энергетике".

Индекс МосБиржи находится в районе 2260 пунктов. С точки зрения теханализа, в случае положительного новостного фона и продолжения движения вверх сопротивление может составить зона 2320-2350 пунктов. В случае снижения поддержку может оказать уровень 2220 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова, первый день октября индекс МосБиржи проведет в привычном уже диапазоне 2200-2300 пунктов. Лучше рынка могут смотреться отдельные бумаги нефтегазового сектора на фоне высоких цен на энергоносители и дивидендных ожиданий ("ЛУКОЙЛ"), также возможно продолжение позитивной динамики бумаг "Озона" и "Яндекса".

В США накануне просели индексы акций Dow Jones (-0,9%) и S&P 500 (-0,3%), но подрос Nasdaq (+0,2%). Трейдеры оценивали статданные, показавшие менее существенное, чем ожидалось, усиление инфляции в США и активный рост числа рабочих мест в частном секторе.

Согласно отчету Минторга США, потребительские цены (индекс PCE) в августе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 3,7%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в прошлом месяце выросли на 0,2% к июлю и на 3% за год (ожидалось повышение на 0,3% и 3,3%). Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Ожидания подъема базовой ставки Федрезервом на октябрьском заседании снизились после публикации статданных. Теперь трейдеры оценивают шансы на ее повышение в следующем месяце лишь в 37% против почти 46% до выхода статистики, по данным FedWatch. В то же время вероятность подъема ставки ФРС в декабре оценивается рынком примерно в 59%.

В среду Минторг США пересмотрел оценку роста американского ВВП во втором квартале до 2,2% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 1,5%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Данные отраслевой компании ADP, также опубликованные в этот день, показали резкое ускорение роста числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре - до 90 тысяч с 36 тысяч месяцем ранее. Темпы повышения превзошли средний прогноз аналитиков в 70 тысяч.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,2%, австралийский ASX просел на 1,9%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-1,4% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний обрабатывающей промышленности, в третьем квартале 2026 года увеличился до 24 пунктов по сравнению с 22 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Показатель стал максимальным с первого квартала 2018 года. Аналитики в среднем ожидали его на уровне 25 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз, игроки оценивают новости с Ближнего Востока.

К 9:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $97,14 за баррель (+1,9% в среду), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,1% до $89,41 за баррель (+1,2% накануне).

За сентябрь Brent подорожала примерно на 14%, WTI - на 5%.

Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта.

Тем временем во вторник стало известно, что Саудовская Аравия возобновила экспорт через нефтепровод "Восток-Запад", использующийся для транспортировки нефти в порт Янбу на Красном море. Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

По оценкам Goldman Sachs, за последнюю неделю объем экспорта нефти из государств Персидского залива увеличился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю за 2025 год. При этом в сентябре экспорт удвоился.

Кроме того, еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 922 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,3 млн баррелей.