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Рубль на "Мосбирже" незначительно дешевеет к юаню

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рубль на "Мосбирже" незначительно дешевеет к юаню на открытии торгов в четверг на фоне дешевеющий нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,5 копейки до 12,3725 рубля. При этом юань оказался на 10,07 копейки дешевле уровня действующего официального курса.

Росстат оценил инфляцию за период с 22 по 28 сентября в 0,12% после роста цен на 0,06% с 15 по 21 сентября, на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября. С начала сентября цены выросли на 0,25%, с начала года - на 4,93%.

Из данных за 28 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% на 21 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,26% с 6,22% на 21 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 9 октября.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после роста накануне, вызванного отсутствием прогресса в американо-иранских переговорах.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 мск торгуются по $97,42 за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,82%, до $89,67 за баррель.

За сентябрь Brent подорожала примерно на 14%, WTI - на 5%.

Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта.

По данным Минэнерго США, за неделю запасы нефти в стране увеличились на 922 тысячи баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 0,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах сократились на 1,68 млн баррелей, дистиллятов - на 2,25 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0,5 млн баррелей, дистиллятов - на 0,2 млн баррелей.

Brent WTI Минэкономразвития Росстат США Мосбиржа
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