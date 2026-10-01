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Обновленную оценку проекта создания самолета "Освей" подготовят в течение двух недель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - РФ в течение двух недель планирует подготовить новую оценку полной стоимости проекта создания российско-белорусского самолета "Освей", сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, вопрос реализации проекта поднимался в четверг во время визита российской делегации в Минск.

"Да, мы "Освей" обсуждаем, допфинансирование, скорее всего, потребуется. Сейчас наши коллеги из Казначейства оценивают как раз все документы. С учетом того, что это межправительственный проект, важно всё очень внимательно проверить, посмотреть. Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы эту работу закончим, – во всяком случае, задача такая Денисом Валентиновичем (Мантуровым, первым вице-премьером РФ - ИФ) поставлена, – мы к концу месяца с коллегами белорусскими проведем очередной раунд переговоров", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Белоруссия".

В любом случае белорусская сторона планирует сохранить паритет в финансировании, отметил Алиханов.

В конце августа глава Минпромторга говорил, что Россия и Белоруссия находятся на этапе согласования возможных дополнительных расходов на проект совместного самолета "Освей".

"Было достаточно много сложностей с точки зрения согласования с заказчиками, потому что там есть как гражданские, так и военные заказчики. Были сложности на этапе эскизного еще проекта. Поэтому сейчас, когда мы закончим уже окончательно РКД (рабочую конструкторскую документацию - ИФ), будет понятна ориентировочная стоимость продолжения этих работ. Как раз с белорусской стороной сейчас согласовываем, как будем делить возможные расходы дополнительные, вызванные новыми требованиями", - говорил Алиханов.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке 19-местного "Освея" с российской стороны является АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии было назначено ОАО "558 АРЗ". Сертификация "Освея" ожидается в конце 2029 года, потребность российских авиакомпаний в таких самолетах до 2035 года оценивается в 59 единиц, заявлял глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В конце лета Мантуров заявлял, что реализация проекта "Освей" находится в "откорректированном" графике. "Мы сегодня движемся по тому графику, который, уже откорректированный, реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет лётные испытания, - говорил он журналистам. - Мы рассчитываем, что к концу 2029 года мы закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Белоруссии, и рассчитываем тоже в третьи страны поставлять".

Минпромторг Антон Алиханов Освей Уральский завод гражданской авиации УЗГА ОАО "558 АРЗ" Белоруссия
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