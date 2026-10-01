РЖД планируют приступить к ТЭО ВСМ Москва-Минск и Москва-Нижний Новгород

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ОАО РЖД скоро приступят к технико-экономическому обоснованию проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до Минска и от Москвы до Нижнего Новгорода, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин.

"Сегодня "Российские железные дороги" начинают работу по предварительному технико-экономическому обоснованию по Москве - Минск и по дороге Москва - Нижний Новгород. Это сейчас ближайшие приоритеты такие", - сообщил Никитин.

Отвечая на вопрос о подрядчике ВСМ до Минска, министр отметил, что пока об этом говорить рано. "Сначала наши железные дороги должны выстроить технологическое партнёрство, проектное партнерство, и дальше уже будет определяться подрядчик", - сказал Никитин.

Россия и Белоруссия 1 октября подписали меморандум о сотрудничестве в вопросе строительства ВСМ между Москвой и Минском. Планируется, что протяженность данной ветки составит порядка 700 км, а время в пути - до 3 часов. Прогнозируемый пассажиропоток на маршруте ожидается до 5,8 млн человек в год.

Сейчас строится ВСМ от Москвы до Петербурга. Ее протяженность составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Ввод в строй магистрали предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва - Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.