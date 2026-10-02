Три танкера из ОАЭ были атакованы в Ормузском проливе за нарушение правил судоходства

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Управление по делам Персидского залива (PGSA), созданное Ираном для контроля судоходства в Ормузском проливе, сообщило, что в последние дни в проливе было атаковано несколько судов.

Согласно заявлению, повреждены были, в частности, три судна, принадлежащих или зафрахтованных ОАЭ.

"Расследование показало, что танкеры AL RUWAIS, SINBAD и MERSIN PROSPERITY за последние два месяца несколько раз пытались пройти через Ормузский пролив", - отмечает управление.

В ведомстве подчеркнули, что названия трех этих танкеров также включены в последний обновленный список судов, не соблюдающих правила судоходства в проливе.

Судам, включенным в список, будут ограничены возможности для последующих проходов через пролив, включая штрафы, задержание или конфискацию.