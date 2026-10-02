Новак назвал сбалансированным внутренний рынок дизельного топлива

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Внутренний рынок по дизельному топливу сбалансирован, в случае перепроизводства будем рассматривать вопрос о частичном открытии экспорта, сообщил вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы рынок был оснащен всеми видами нефтепродуктов. По дизельному топливу сегодня рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы продлили запрет на экспорт буквально на октябрь месяц. Мы будем мониторить ситуацию, и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос, чтобы частично открывать экспорт", - сказал он.

"Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем мы потребляем на внутреннем рынке. Нельзя накапливать значительно больше, чем есть емкости для накопления, иначе придется снижать объемы переработки. А это может негативно повлиять на выпуск другой востребованной продукции", - пояснил Новак.

Говоря о российском рынке автомобильного бензина, он отметил, что как только внутренний рынок сбалансируется, отрасль вернется к экспорту бензина: "Сейчас у нас главная задача - это балансировка по автомобильным бензинам".

Новак поблагодарил сенаторов за поддержку законопроекта, создающего стимулы для импорта бензина.

"Наши компании обеспечивают завоз импортных нефтепродуктов, эта система налажена, рынок сбалансируется. Эта мера временная. Могу отметить, потому что у нас производственные мощности по производству автомобильных бензинов выше, чем внутренние потребления, процентов на 10-15. Мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами, и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был. Эта работа будет продолжена", - заявил вице-премьер.