Франция предложила ЕС высвободить из резервов 50 млн баррелей дизеля и 50 млн баррелей нефти

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Париж предложил странам Евросоюза высвободить из резервов 50 млн баррелей дизеля и 50 млн баррелей нефти в ответ на подобные призывы США, сообщило Politico со ссылкой на два источника.

По их словам, французские чиновники на экстренных переговорах 2 октября высказали идею о масштабном высвобождении нефти и дизеля из стратегических запасов после того, как Вашингтон призвал европейские страны распечатать резервы, в противном случае они столкнутся с сокрушительном запретом на экспорт топлива в них. Париж рекомендовал высвободить 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизеля. Один из источников сказал, что идея проходит техническую оценку.

Берлин высказался против этой инициативы. "Германия и другие страны не хотят, чтобы их использовали. Они желают высвобождать резервы лишь по настоящим соображениям безопасности или обеспечения снабжения", - сказал один из источников.

ФРГ и Франция обладают наибольшими запасами нефти и нефтепродуктов в Европе.

Глава Минэнерго США Крис Райт попросил европейские страны высвободить 120 млн баррелей нефтепродуктов в течение трех месяцев для сдерживания роста цен на дизель, или же иметь дело с ограничениями США на экспорт товара. Источники добавили, что сделанное в пятницу французское предложение - компромисс после того, как власти США попросили президента Франции Эммауэля Макрона высвободить 100 млн баррелей дизеля.

Один из источников отметил, что неясно, будет ли возможное высвобождение резервов в Европе координироваться ЕС, и добавил, что ситуацию усугубляет хаотичный подход США, направлявших разные сообщения разным странам.

В Министерстве экономики и финансов Франции назвали эту ситуацию "слухами". При этом накануне Макрон и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры на тему ситуацию в глобальной энергетике и доступности нефтепродуктов.

Макрон 2 октября будет председательствовать на видеоконференции лидеров G7, где будут обсуждать меры по нормализации ситуации на энергетических рынках.