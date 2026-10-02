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В ЕК заявили, что возможный запрет на экспорт дизеля в ЕС подорвет доверие к США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Введение возможного запрета на экспорт дизельного топлива из США в Евросоюз может лишь подорвать доверие к Соединенным Штатам, заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Мы категорически отвергаем любой запрет на дизельное топливо. Такой запрет не принесет никому пользы. Это подорвало бы доверие к Соединенным Штатам как к надежному партнеру", - сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу журналистов прокомментировать состоявшееся в пятницу заседание целевой рабочей группы Энергетического союза.

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"Европейский союз готов к коллективным действиям в рамках Международного энергетического агентства. Именно эта организация должна заниматься вопросами возможного высвобождения запасов (дизельного топлива, которого добиваются США - ИФ). Сегодня утром состоялось координационное совещание целевой группы Энергетического союза с участием представителей (Европейской - ИФ) комиссии и государств-членов. И теперь мы ожидаем дальнейших шагов", - продолжила Итконен.

Она также дала пояснения к заседанию целевой рабочей группы Энергетического союза. Это неформальная координационная структура, отметила она, обеспечивающая быстрое политическое согласование действий в случае необходимости. "Она не занимается координацией вопросов, связанных с запасами нефти или газа. Этим занимаются специализированные координационные группы по газу и нефти. Именно в координационной группе по нефти государства-члены обсуждают свои резервы топлива. (...) Целевую группу по Энергетическому союзу не следует путать с координационной группой по нефти или координационной группой по газу", - сказала пресс-секретарь.

В свою очередь руководитель службы официальных представителей ЕК Паула Пинью сообщила, что, по сведениям Еврокомиссии, в пятницу во второй половине дня состоится совещание лидеров стран G7 для обсуждения данного вопроса. Франция, председательствующая в этом году в G7 и сотрудничающая с Международным энергетическим агентством, намерена, по имеющейся в ЕК информации, как можно скорее созвать видеоконференцию.

"Лидеры стран G7 обеспечат координацию мер, призванных ослабить ценовое давление и гарантировать поставки сырой нефти и нефтепродуктов как в "большой семерке", так и по всему миру. Как видите, координационная работа ведется и в рамках ЕС, и за его пределами, потому что сложившаяся ситуация в том, что касается роста цен на энергоносители, затрагивает не только страны Евросоюза, но и весь мир", - отметила Пинью.

Она добавила, что в Еврокомиссии полагают, что "на уровне председательства в G7 действительно существует намерение провести совещание по координации наших позиций с целью снижения цен на энергоносители".

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом прорабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива в попытке снизить цены на энергоносители на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США.

Politico пояснило, что глава Минэнерго США Крис Райт попросил европейские страны высвободить 120 млн баррелей нефтепродуктов в течение трех месяцев для сдерживания роста цен на дизель, или же иметь дело с ограничениями США на экспорт товара.

ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз США
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