Мозамбик рассчитывает на усиление контактов с "Газпромом" и "НОВАТЭКом"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мозамбик рассчитывает на усиление контактов по газовым вопросам с "Газпромом" и "НОВАТЭКом".

"Мы продолжаем работать с "Роснефтью". Но нам нужно больше специалистов в разработке газа: "Газпром", "НОВАТЭК" - и мы надеемся на усиление контактов в этой сфере. И особенно для того, чтобы подготовить местных специалистов в области разработки газа", - сообщил "Интерфаксу" чрезвычайный и полномочный посол Республики Мозамбик в России Жозе Матеуш Муария Катупха в кулуарах форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития".

Также он добавил, что со стороны российских нефтегазовых компаний есть интерес к проектам бассейна Ровума.

По его словам, в работе по осуществлению планов наращивания производства и экспорта СПГ "мы собираемся привлекать российских специалистов, прибегнуть к помощи российских компаний". "Потому что Россия - это один из наших стратегических партнеров. Есть западные компании, но Россия получит особое отношение", - добавил посол.

"Вчера состоялась межправительственная встреча. И мы рассматривали компании, которые выразили желание приехать в Мозамбик. Особенно страны, которые работают в сфере разработки месторождений", - сказал Катупха, уточнив среди присутствовавших представителей "НОВАТЭКа", "Газпрома", "Роснефти" и "Татнефти".

"Мы понимаем, что нефтегазовая индустрия очень сложна, и мы постепенно входим в эту отрасль, ищем помощников, которые помогут нам эффективно использовать свои ресурсы, и конечно мы с удовольствием воспользуемся российским опытом. Поэтому мы примем участие в форуме, который состоится в конце месяца, будем подыскивать партнеров на территории России", - резюмировал он.

Сейчас в Мозамбике реализовываются три проекта по сжижению природного газа. В рамках концессии Area 4 в бассейне Rovumа уже запущен Coral Sul FLNG (оператором является итальянская Eni) мощностью 3,4 млн тонн в год и одобрен Coral Norte FLNG на 3,55 млн т в год. Американская ExxonMobil, выступающая оператором Rovuma LNG на 15,2 млн т в год, планирует принять окончательное инвестиционное решение в 2026 году. И французская TotalEnergies в начале года официально возобновила проект СПГ-завода в Мозамбике на 13 млн т с запуском в 2029 году.