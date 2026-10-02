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Brent остается в минусе, но торгуется выше $100 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть замедлилось вечером в пятницу, однако котировки по-прежнему торгуются в минусе на новости о высвобождении дизельного топлива и нефти из резервов стран G7.

К 18:23 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,53 (1,5%), до $100,78 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,53 (2,72%), до $90,34 за баррель.

В ходе торгов цена Brent опускалась до $98,4 за баррель, WTI - до $88,06 за баррель.

Страны, входящие в G7, намерены высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев. По словам президента, в G7 надеются, что такие меры приведут к снижению цен на топливо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизтоплива. Ранее сообщалось, что в противном случае Вашингтон пригрозил запретить экспорт этого сырья из США.

По данным Wall Street Journal, США послали третий авианосец и свыше 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Газета написала, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после проведения промежуточных выборов в Конгресс.

Аналитики Barclays повысили прогноз цены Brent на четвертый квартал сразу на $20, до $115 за баррель, указав на сокращение мировых запасов топлива и существующую на рынке наценку за срочные поставки нефти.

Brent WTI Иран США Эммануэль Макрон Европа
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