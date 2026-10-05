"Мосбиржа" промаркировала акции ряда эмитентов с неполным раскрытием

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" промаркировала акции еще восьми эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности.

Согласно данным на сайте биржи, соответствующую пометку получили акции "Совкомфлота", "Сургутнефтегаза", "Башнефти", "НМТП", "РН-Западная Сибирь", "Саратовский нефтеперерабатывающий завод", "Славнефть-Мегионнефтегаз" и "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез".

Ранее в этом списке были акции четырех компаний: "Юнипро", "Акрон", "ГАЗ", "ТГК-2". Соответствующая маркировка также есть у ряда облигаций: банка "Пересвет", "Башнефти", "Мосэнерго", "Роснано", "НМТП", "Русбонд-Удобрения" и "СУЭК-Финанс".

"Мосбиржа" начала маркировать ценные бумаги компаний, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено законодательством и постановлениями правительства, в апреле 2026 года. Маркировка не применяется для облигаций при наличии двух кредитных рейтингов не ниже уровня "А-" у выпуска, эмитента или поручителя, для акций - при наличии двух некредитных (звездных) рейтингов акций не ниже "***". Согласно указанию ЦБ, до 1 октября также действовало исключение по маркировке для акций эмитентов, которые включены в утвержденный президентским указом №903 от 2023 года перечень компаний с правом самостоятельного определения объема раскрываемой информации.