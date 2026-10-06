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Прибыль Уолл-стрит в I полугодии подскочила на 51,3%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Прибыль финансовых институтов Уолл-стрит подскочила на 51,3% в первом полугодии 2026 года и может стать рекордной по его итогам, говорится в докладе финансового контролера штата Нью-Йорк Томаса Динаполи.

В январе-июне доналоговая прибыль фининститутов составила $45,9 млрд по сравнению с $30,4 млрд, полученными за аналогичный период предыдущего года. Показатель за полугодие стал рекордным за всю историю наблюдений и уже превысил годовой прогноз регулятора, ожидавшего сокращения прибыли на 30% в 2026 году, до $45,3 млрд.

Если такая динамика будет сохраняться, годовая прибыль фининститутов может превысить $90 млрд и превзойти прошлогодний рекорд ($65,1 млрд).

"Текущий год складывается исключительно удачно для Уолл-стрит благодаря буму расходов на технологии искусственного интеллекта, росту активности в сфере слияний и поглощений, а также высоким объемам торгов, - отмечает Динаполи. - Несмотря на геополитическую напряженность и экономическую неопределенность, отрасль сохранила устойчивость".

Динаполи приводит показатель доналоговой прибыли брокерско-дилерских операций фирм, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В настоящее время их число составляет 168 против более 200 до мирового финансового кризиса 2007 года.

Вклад финансовых институтов Уолл-стрит в бюджет штата Нью-Йорк в завершившемся в марте 2026 финансовом году составил не менее $26,3 млрд (рост на 28,5% г/г). Показатель учитывает налоговые платежи компаний, а также их сотрудников. В бюджет города поступило не менее $7,8 млрд, что является рекордным максимумом.

Нью-Йорк NYSE Уолл-стрит Томас Динаполи США
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