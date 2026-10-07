Число оформленных за 9 месяцев полисов ОСАГО выросло в 1,4 раза, премии - на 8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Общее число оформленных за девять месяцев 2026 года полисов ОСАГО выросло в 1,4 раза и составило 53,1 млн единиц (по сравнению с 37,6 млн полисов за аналогичный период 2025 года), сообщила Национальная страховая информационная система (НСИС, дочерняя компания ЦБ РФ) со ссылкой на свою статистику. Страховые премии по ним увеличились на 8% - с 240,3 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года до 260,4 млрд рублей за 9 месяцев 2026 года.

За рассматриваемый период было заключено 32,7 млн годовых договоров ОСАГО с премией 256 млрд рублей (32,9 млн годовых полисов ОСАГО с премией 239,2 млрд рублей годом ранее). Таким образом, количество годовых полисов ОСАГО незначительно сократилось (снижение на 181 тыс. полисов, или на 0,55%) при росте премии почти на 16,8 млрд рублей.

На долю краткосрочных полисов в общем количестве договоров ОСАГО приходится 38% - заключено 20,4 млн таких договоров с совокупной премией 4,4 млрд рублей. Годом ранее на долю краткосрочных полисов приходилось 12,6% - было заключено 4,7 млн договоров с премией 1,1 млрд рублей. Число краткосрочных полисов выросло в 4,4 раза, страховая премия - в 3,9 раза.

На долю такси за 9 месяцев 2026 года приходится 99,63% краткосрочных полисов (годом ранее эта доля составляла 99,28%).

Доля договоров, заключенных в электронной форме, составила 99,9%. Всего 0,1% общего количества договоров ОСАГО заключалось на бумажных бланках. В январе-сентябре 2025 года на долю полисов, оформленных на бумаге, приходилось 0,3%.

На долю граждан и ИП приходится 93,8% полисов ОСАГО, на долю юридических лиц - 6,2% (за 9 месяцев 2025 года - 91,1% и 8,9% соответственно).

Средняя премия по годовым полисам составила 7,8 тыс. рублей, по краткосрочным - 217 рублей. Рост средней премии по годовым полисам составил почти 7%.