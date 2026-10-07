Средняя выплата по ОСАГО за восемь месяцев выросла на 10%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Средняя выплата по договорам ОСАГО за восемь месяцев 2026 года выросла на 10,3% - до 126 351 рубля со 114 534 рублей в январе-августе 2025 года, сообщил Российский союз автостраховщиков.

Средняя премия по годовым договорам обязательной "автогражданки" увеличилась на 6,8% и составила 7 761 рубль, в январе-августе 2025 года она была равна 7 263 рублям. В августе 2026 года средняя выплата по ОСАГО составила 141 679 рублей, а средняя премия по годовым полисам ОСАГО - 8 189 рублей.

Как отметил глава РСА Евгений Уфимцев, чьи слова приведены в сообщении союза, рост средних выплаты и премии по годовым договорам ОСАГО был ожидаем. Он напомнил, что 19 сентября 2026 года вступили в силу обновленные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ, подготовленные по обновленной Единой методике Банка России, которая начала действовать с 11 июля 2026 года. Страховщики готовились к вступлению в силу этих изменений и корректировали тарифы так, чтобы в итоге года средств на выплаты хватило всем пострадавшим, подчеркнул Уфимцев.

"При этом мы видим, что темпы роста средней премии по годовым полисам ОСАГО значительно ниже темпов роста средней выплаты. Это связано с высокой конкуренцией между страховщиками за аккуратных водителей. Страховщики стараются удерживать цену для безубыточных клиентов, компенсируя эти потери за счет повышения стоимости полисов для аварийных водителей", - объяснил Уфимцев.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на многолетний рост средней выплаты, оказывающий давление на стоимость полиса ОСАГО, размер средней премии не только остается в рамках значений прошлых лет, но и уступает уровню аналогичного периода 2023 года.

Общая сумма выплат по ОСАГО за январь-август 2026 года достигла 178,6 млрд рублей, включая выплаты страховщиков, судебные накладные расходы и выплаты из компенсационного фонда РСА. Совокупный объем собранных премий по ОСАГО за этот период составил 228,4 млрд рублей. Количество заключенных договоров достигло 46,7 млн, из них 17,8 млн были оформлены как краткосрочные договоры ОСАГО, средняя премия за 8 месяцев 2026 года по краткосрочным полисам ОСАГО составила 214 рублей.

Доля договоров, переданных в перестраховочный пул, за январь-август составила 10%. "На протяжении года показатель демонстрирует устойчивый рост. Начав с уровня ниже среднего, к августу он достиг 12,9%, превысив среднюю границу. В этих условиях повышение верхней границы тарифного коридора поможет снизить долю договоров в перестраховочном пуле", - отметили в союзе.