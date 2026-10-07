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"СовЭкон" снизил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2026 г. на 0,7 млн т

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Консалтинговая компания "СовЭкон" снизила прогноз урожая пшеницы в России в 2026 году на 0,7 млн тонн - до 87,5 млн тонн с прежней оценки в 88,2 млн тонн.

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Согласно ее сообщению, это связано с пересмотром оценок урожая, прежде всего в Сибири и Центральном федеральном округе. Так, прогноз сбора в Сибири сокращен на 0,7 млн тонн, до 6,7 млн тонн, центра - на 0,5 млн тонн, до 20,1 млн тонн. В то же время прогноз по Поволжью повышен на 0,3 млн тонн, до 18,9 млн тонн, по югу - на 0,1 млн тонн, до 37,4 млн тонн.

Кроме того, оценка урожая ячменя снижена с 19,2 млн до 19,1 млн тонн, тогда как прогноз по кукурузе повышен с 14,2 млн до 14,4 млн тонн.

Общий объем производства зерновых и зернобобовых культур теперь оценивается в 132 млн тонн против 132,6 млн тонн ранее.


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