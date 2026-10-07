Поиск

Цены на бензин в России с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,29%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 29 сентября по 5 октября выросли относительно предыдущей недели на 0,29% - после того как не менялись с 22 по 28 сентября, росли на 0,05% с 15 по 21 сентября, на 0,36% с 8 по 14 сентября, на 0,58% с 1 по 7 сентября, на 0,91% с 25 по 31 августа, на 0,89% с 18 по 24 августа, на 0,51% с 11 по 17 августа, снижались на 0,6% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 5 октября составил 21,45% при общей инфляции за этот же период в 5,94%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 5 октября была на уровне 78,73 руб. (на 28 сентября - 78,50 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 74,72 руб. (74,51 руб.), АИ-95 - 81,03 руб. (80,80 руб.), АИ-98 - 104,32 руб. (103,63 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 29 сентября по 5 октября снизились на 0,07% после сокращения на 0,61% с 22 по 28 сентября, на 0,66% с 15 по 21 сентября, на 0,33% с 8 по 14 сентября, роста на 0,04% с 1 по 7 сентября и снижения в течение шести недель подряд до этого: на 0,02% с 25 по 31 августа, на 0,03% с 18 по 24 августа, на 0,42% с 11 по 17 августа, на 1,39% с 4 по 10 августа, на 1,57% с 28 июля по 3 августа.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 13,96%.

Средняя цена ДТ в стране на 5 октября равнялась 86,72 руб. за литр (на 28 сентября - 86,77 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат бензин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен на яйца в России за неделю ускорился до 2,2%, на курятину - до 0,5%

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

 В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

 В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

В Таиланде задумались о введении налога на выезд из страны

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

 Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

Японских пивоваров заподозрили в ценовом сговоре

В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

 В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12157 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3847 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов