Цены на бензин в России с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,29%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 29 сентября по 5 октября выросли относительно предыдущей недели на 0,29% - после того как не менялись с 22 по 28 сентября, росли на 0,05% с 15 по 21 сентября, на 0,36% с 8 по 14 сентября, на 0,58% с 1 по 7 сентября, на 0,91% с 25 по 31 августа, на 0,89% с 18 по 24 августа, на 0,51% с 11 по 17 августа, снижались на 0,6% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 5 октября составил 21,45% при общей инфляции за этот же период в 5,94%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 5 октября была на уровне 78,73 руб. (на 28 сентября - 78,50 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 74,72 руб. (74,51 руб.), АИ-95 - 81,03 руб. (80,80 руб.), АИ-98 - 104,32 руб. (103,63 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 29 сентября по 5 октября снизились на 0,07% после сокращения на 0,61% с 22 по 28 сентября, на 0,66% с 15 по 21 сентября, на 0,33% с 8 по 14 сентября, роста на 0,04% с 1 по 7 сентября и снижения в течение шести недель подряд до этого: на 0,02% с 25 по 31 августа, на 0,03% с 18 по 24 августа, на 0,42% с 11 по 17 августа, на 1,39% с 4 по 10 августа, на 1,57% с 28 июля по 3 августа.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 13,96%.

Средняя цена ДТ в стране на 5 октября равнялась 86,72 руб. за литр (на 28 сентября - 86,77 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).