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Цены на бензин в РФ с 22 по 28 сентября не изменились после шести недель роста

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 22 по 28 сентября не изменились относительно предыдущей недели после роста на 0,05% с 15 по 21 сентября, на 0,36% с 8 по 14 сентября, на 0,58% с 1 по 7 сентября, на 0,91% с 25 по 31 августа, на 0,89% с 18 по 24 августа, на 0,51% с 11 по 17 августа, сокращения на 0,6% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 28 сентября составил 21,1% при общей инфляции за этот же период в 4,93%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 28 сентября была на уровне 78,5 руб. (на 21 сентября - 78,52 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 74,51 руб. (74,59 руб.), АИ-95 - 80,8 руб. (80,79 руб.), АИ-98 - 103,63 руб. (103,27 руб.).

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Цены на дизельное топливо в РФ с 22 по 28 сентября снизились на 0,61% после сокращения на 0,66% с 15 по 21 сентября, на 0,33% с 8 по 14 сентября, роста на 0,04% с 1 по 7 сентября и снижения в течение шести недель подряд до этого: на 0,02% с 25 по 31 августа, на 0,03% с 18 по 24 августа, на 0,42% с 11 по 17 августа, на 1,39% с 4 по 10 августа, на 1,57% с 28 июля по 3 августа.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 14%.

Средняя цена ДТ в стране на 28 сентября равнялась 86,77 руб. за литр (на 21 сентября - 87,37 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат бензин
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