Суд признал банкротом супругу бывшего совладельца ПСБ Ананьева

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 октября признал банкротом Дарью Ананьеву – супругу бывшего совладельца ПСБ Алексея Ананьева.

Как говорится в решении суда, размещенном на сайте, в отношении Ананьевой введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Суд утвердил ее финансовым управляющим Дмитрия Родионова.

Управляющего обязали до 30 марта 2027 года представить в суд отчет о результатах реализации имущества должника "с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов".

В документе отмечается, что на момент заседания в реестр Ананьевой включены требования кредиторов на сумму почти 1,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 23 апреля признал обоснованным заявление Алексея Ананьева в лице его финансового управляющего о банкротстве Дарьи Ананьевой – супруги экс-банкира.

Суд тогда ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов и включил в ее реестр кредиторов требование заявителя в размере 1,9 млрд рублей.

Суд утвердил финансовым управляющим должника Евгения Леляева и назначил его отчет о проделанной работе на 6 октября.

Заявление о банкротстве Ананьевой поступило в суд 26 января. Размер долга, послуживший основанием для подачи заявления о банкротстве, тогда не был указан.

Но до этого, 25 декабря 2025 года, в суд поступило заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России в лице инспекции ФНС по Москве №28 о банкротстве Ананьевой. Ее долг перед ФНС, по данным картотеки суда, составляет около 4,5 млн рублей.

В связи с тем, что заявление ФНС поступило раньше, оно было рассмотрено 19 февраля, признано необоснованным и оставлено без рассмотрения в связи с отсутствием "денежных средств на вознаграждение управляющего и принимая во внимание наличие заявления иного кредитора о вступлении в дело о банкротстве".

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина.

28 мая 2024 года суд признал Алексея Ананьева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества. Выступая тогда на заседании, финансовый управляющий сообщил, что в реестр кредиторов должника на тот момент были включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей. Кредиторы - ПСБ, банк "Траст", ВТБ и налоговый орган. По его словам, размер активов Алексея Ананьева намного меньше задолженности.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Дмитрия Ананьева (брат Алексея Ананьева, еще один бывший совладелец ПСБ) в июне 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Верховный суд РФ 14 апреля 2025 года поддержал судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали обоснованным заявление Дмитрия Ананьева о банкротстве его супруги Людмилы Ананьевой. Она была признана банкротом 27 марта 2025 года.

Арбитражный суд Москвы 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября и кассация 21 апреля 2023 года оставили решение в силе. Верховный суд РФ 19 марта 2024 года повторно отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров ПСБ 91,2 млрд рублей убытков.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.

ПСБ ранее контролировался Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.