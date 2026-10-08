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Решетников заявил, что сельский туризм растет не за счет городского, а в дополнение к нему

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сельский туризм в России растет не вместо городского, он развивается в дополнение к нему, что позволяет увеличивать внутренний турпоток по стране, сообщил на пленарной сессии в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Рост сельского туризма идет не вместо городов. Он идет в дополнение к городам. То есть это новый поток и новый прирост. Поэтому для нас сейчас развитие сельского туризма - это реальная возможность нарастить туропоток в стране, причём такой самый важный, самый нужный турпоток, а именно внутренний туризм", - сказал министр.

По его данным, сейчас в год на 10 россиян приходится около шести поездок по стране.

"В общем, 0,63 у нас показатель. Ну так, для понимания, в Штатах 11. То есть у нас потенциал туризма вот такого внутреннего, исходя из этих цифр, раза в два мы в легкую можем поднять. Хотя, когда мы смотрим на цифры нацпроекта - 140 млн человек к 2030 году, конечно, сейчас они нам кажутся сложно достижимыми, у нас примерно 90 млн. Но это значит, что у нас есть рынок, у нас есть возможности, надо просто над ними работать", - подчеркнул он.

Решетников напомнил, что запущен ряд государственных программ, направленных на развитие агротуризма. В первую очередь это программа Минсельхоза по развитию агротуризма. У Минэкономразвития работает программа субсидирования модульных гостиниц.

"Ну, и главным образом мы предоставляем субсидии регионам под финансирование их программ, и уже в их программах, действительно, очень много агротуризма, очень много развития объектов именно в сельской местности. Потому что все понимают, что это один из способов пространственного развития страны, удержания страны, повышения доходов на селе", - сказал министр.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что с 2022 года, когда министерство начало выдавать фермерам гранты на развитие сельского туризма, объекты агротуризма в России посетили более 2,5 млн человек.

Минсельхоз Минэкономразвития Максим Решетников Оксана Лут
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