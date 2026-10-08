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Spotify заключила новое соглашение с Джо Роганом на сумму около $250 млн

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Spotify заключил новое многолетнее партнерское соглашение с Джо Роганом, по условиям которого ведущий самого популярного подкаста в мире получит порядка $250 млн, пишет The Wall Street Journal.

Сервис впервые подписал контракт с Роганом в 2020 году. В начале 2024 года договор был продлен, а контент стал выходить также на YouTube и других площадках.

The Joe Rogan Experience с 2019 года занимает первую строчку в рейтинге самых прослушиваемых подкастов в США, по данным Edison Research. Во втором квартале 2026 года охват шоу в Штатах составил примерно 28,4 млн человек против 6,6 млн в начале 2020 года. У подкаста более 18 млн подписчиков на Spotify и свыше 21 млн - на YouTube.

Представители компании подчеркнули, что шоу Рогана не имеет себе равных среди других подкастов. Кроме того, после выхода интервью с очередным писателем, музыкантом или ученым слушатели начинают активно искать другие подкасты с ним, а также другие произведения гостя, включая музыку и аудиокниги. Это напрямую способствует удержанию подписчиков и росту доходов от рекламы.

США Spotify YouTube Джо Роган Edison Research
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