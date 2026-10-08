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В Сбере объяснили разовыми факторами ускорение роста корпоративного кредитования летом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ускорение корпоративного кредитования летом, которое Банк России перечислил в перечне проинфляционных рисков, было вызвано рядом разовых факторов, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Действительно, номинально мы последние месяцы, особенно в третьем квартале, видим, что кредитование ускоряется. Но если копнуть глубже, увидеть за этими общими цифрами реальную картину, то она представляется несколько другой", - сообщил Скворцов на форуме "Сбер инвестиций".

Например, рост корпоративного кредитования в годовом выражении на 12-14% во многом связан с сегментом финансирования строительства жилой недвижимости. "Второй сегмент - это оборонка, которая вообще не чувствительна к ставке, растёт сама по себе", - сказал финдиректор Сбербанка.

Кредитов компаниям на новые проекты выдается очень мало, добавил он.

"Если даже два этих сегмента убрать, то мы уже видим рост кредитования юрлиц порядка на 9% в годовом выражении. Когда ЦБ принимал решение по ставке (в сентябре - ИФ), он обратил внимание на то, что очень сильно выросло кредитование юрлиц в июле, например. Но мы знаем, что в июле один из банков просто внутри своего баланса с межбанковского кредитования на кредитование юрлиц перенёс порядка 1 трлн рублей кредитной задолженности. Это номинально увеличило рынок кредитования почти вдвое", - подчеркнул Скворцов. По его словам, без учета этой операции рост корпоративного кредитования намного меньше.

"То есть этот фактор, который сегодня является проинфляционным, во многом в действительности выглядит совершенно иначе", - заявил финдиректор.

"Компании нетто гасят задолженность больше, чем берут новый кредит", - добавил он.

По его словам, разовые факторы влияют и на розничное кредитование. В августе и сентябре динамика этого сегмента во многом была обусловлена резким ростом спроса на семейную ипотеку в преддверии изменения ее условий.

"С точки зрения кредитования, конечно, не стоит так воспринимать текущий темп, и у Центрального банка однозначно есть возможность разложить это всё на детали, внимательно посмотреть и не делать длинных пауз. В целом для экономики сегодня текущая ключевая ставка выглядит очень высокой. И многие факторы указывают на то, что если такая ситуация будет долго продолжаться, то будут существенные последствия", - подчеркнул Скворцов.

Банк России в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после снижений на протяжении предыдущих десяти заседаний. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 23 октября, оно будет опорным.

Сбербанк
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