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OFAC продлило лицензию для обязательных платежей в России на очередной квартал

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США продлили еще на три месяца генеральную лицензию, которая позволяет американским гражданам и юрлицам проводить различные обязательные платежи в России.

Изначально лицензия №13 была выпущена OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в мае 2022 года, с тех пор она многократно пролонгировалась. Последняя редакция лицензии, №13R, истекала 9 октября. В четверг OFAC опубликовало лицензию 13S, она действует до 9 января 2027 года.

Содержание лицензии неизменно. Она разрешает физическим и юридическим лицам из США и подконтрольным им структурам платить налоги, сборы, импортные пошлины, приобретать лицензии, разрешения, сертификаты, осуществлять другие транзакции, необходимые для повседневной деятельности в России, без ограничений, связанных с присутствием российских банков и госорганов в санкционном списке.

Минфин США OFAC
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