OFAC продлило лицензию для обязательных платежей в РФ на очередной квартал

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генеральная лицензия, позволяющая лицам из США осуществлять различные обязательные платежи в РФ, продлена на очередные три месяца.

Изначально лицензия №13 была выпущена OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в мае 2022 года, с тех пор она многократно пролонгировалась. Последняя редакция лицензии, №13M, истекала 9 июля, во вторник OFAC опубликовало лицензию 13N, она действует до 9 октября.

Содержание лицензии неизменно. Она разрешает физическим и юридическим лицам из США и подконтрольным им структурам платить налоги, сборы, импортные пошлины, приобретать лицензии, разрешения, сертификаты, осуществлять другие транзакции, необходимые для повседневной деятельности в РФ, без ограничений, связанных с присутствием российских банков и госорганов в санкционном списке.