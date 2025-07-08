Поиск

OFAC продлило лицензию для обязательных платежей в РФ на очередной квартал

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генеральная лицензия, позволяющая лицам из США осуществлять различные обязательные платежи в РФ, продлена на очередные три месяца.

Изначально лицензия №13 была выпущена OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в мае 2022 года, с тех пор она многократно пролонгировалась. Последняя редакция лицензии, №13M, истекала 9 июля, во вторник OFAC опубликовало лицензию 13N, она действует до 9 октября.

Содержание лицензии неизменно. Она разрешает физическим и юридическим лицам из США и подконтрольным им структурам платить налоги, сборы, импортные пошлины, приобретать лицензии, разрешения, сертификаты, осуществлять другие транзакции, необходимые для повседневной деятельности в РФ, без ограничений, связанных с присутствием российских банков и госорганов в санкционном списке.

OFAC США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер

Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер

"Соллерс" начал выпуск минивэна Sollers SP7 в Елабуге

Автодилеры ждут снижения авторынка РФ в 2025 году в худшем случае на треть

Автодилеры ждут снижения авторынка РФ в 2025 году в худшем случае на треть

Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

Минск снизил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для всех рынков, кроме РФ

Минск снизил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для всех рынков, кроме РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });