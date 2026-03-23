"АЛРОСА" с начала года повысила цены на крупные камни

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" с начала 2026 года повысила цены на крупные камни на 6-9%, что стало отражением разворота нисходящего тренда, который наблюдался на алмазно-бриллиантовом рынке в последние несколько лет, заявила компания.

Изменения наиболее заметны в высоком ценовом сегменте: повышение цен на 6-9% затронуло в стоимостном выражении около 80% продукции "АЛРОСА" весом от 2 до 10 карат. Такие алмазы используются для создания бриллиантов инвестиционного качества. Цены на эти категории повышались на трех торговых сессиях подряд: сначала в январе, а затем более ощутимо - в феврале и марте.

В целом за первые три месяца 2026 года "АЛРОСА" в той или иной степени повысила отпускные цены почти на половину (по стоимости) алмазов регулярного ассортимента.

В феврале De Beers подняла цены на крупные алмазы в ходе регулярного сайта, сообщало отраслевое агентство Rapaport. Этот шаг отражал острую нехватку алмазов 5 карат и более: огранщики борются за поставки на фоне сокращения предложения производителями.

Развороту нисходящего тренда способствует дефицит предложения, отметила "АЛРОСА".

"Спрос и цены на крупные алмазы и на бриллианты весом более 3 карат стабилизировались еще в прошлом году. В последние месяцы на фоне сокращения мировой добычи дефицит редких и крупных камней, используемых в изготовлении бриллиантов с высокой инвестиционной ценностью - весом от 2 карат и выше, становится все более заметным", - заявил генеральный директор "АЛРОСА" Павел Маринычев.

По данным индийской статистики, чистый экспорт бриллиантов из этой страны в феврале вырос на 54% к январю. На фоне снижающихся запасов огранщики наращивают закупки алмазного сырья: чистый импорт алмазов увеличился на 30%.

Конечная продукция - украшения с натуральным бриллиантами - пользуется устойчивым спросом, считает "АЛРОСА". Так, по данным Tenoris, продажи бриллиантовых украшений в США (крупнейшем в мире рынке) выросли в феврале на 6% г/г. При этом повышенный спрос наблюдается на более дорогие украшения - как правило, с более крупными и редкими бриллиантами. Темпы роста среднего чека на бриллиантовые украшения в феврале стали максимальными c момента начала ведения статистики (на 19%).

Объем мировой добычи последовательно сокращается в последние годы и в 2026 году составит менее 100 млн карат (минимальный уровень за последние 20 лет) с предпосылками к дальнейшему сокращению на фоне окончания отработки действующих месторождений и приостановки добычи на менее рентабельных месторождениях.

"АЛРОСА" считает, что спрос на средне- и мелкоразмерные категории природных алмазов будет восстанавливаться на фоне структурного снижения предложения алмазного сырья, нормализации запасов алмазного сырья и бриллиантов в гранильном секторе и сохранения устойчивого спроса на ювелирную продукцию в мире.